Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Güllü Hafız'ı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Aydın
'ın Nazilli
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Gülü İlhan, memleketi Karpuzlu
'nun Umcular Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Hafız Güllü
İlhan'ın cenazesi binlerce kişinin kıldığı cenaze namazının ardından köyünde toprağa verildi.
Dün sabah saatlerinde eğitim gördüğü Nazilli Kur'an Kursu'ndan hastaneye giderken Feridun O. yönetimindeki 34 GM 373 plakalı otobüsün çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hafız Güllü İlhan, hayatını kaybetmişti.
Karpuzlu'nun Kırsal Umcular Mahallesi'nden olan Güllü İlhan'ın cenazesi baba evine getirilip burada helallik alındı. Cenaze namazına Karpuzlu Kaymakamı Mehmet fazıl Yıldız, Aydın İl Müftüsü Ercan Aksoy, Efeler
, Nazilli ve Karpuzlu ilçe müftüleri de katıldı. Genç
yaşta trafik kazasına kurban giden Güllü Hafız, Karpuzlu Müftüsü Himmet Metin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze namazına namazında adeta insan seli oluşurken, Güllü İlhan'ın yakınlarını protokol üyeleri ve yakınları teselli etmeye çalıştı. - AYDIN
Nazilli,Karpuzlu,Güllü
03 Aralık 2018 Pazartesi 16:11