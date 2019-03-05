Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Jokey Toprağa Verildi

Bursa
'da yolun karşısına geçerken aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden jokey İslam Taşçı (33), İzmir
'de toprağa verildi.
Cenazesi İzmir'e getirilen Taşçı için görev yaptığı İzmir Şirinyer
Hipodromunda tören düzenlendi.
Daha sonra Şirinyer Enhoşlar Ensar Camisine getirilen Taşçı'nın cenazesi burada öğle vakti kılınan Cenaze Namazının ardından Kaynaklar Mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye katılan Taşçının yakınları ve çok sayıda meslektaşı üzüntü yaşadı.
Şirinyer Hipodromunda idman jokey olarak görev yapan Taşçı'nın, aprantilik döneminde katıldığı 85 koşusunda 2003 ve 2004 yıllarında 2 kez birinci olurken, 1 ikinciliği ve 5 koşuda da dördüncülüğü bulunuyordu.
Arkadaşının düğünü için Bursa'ya giden Taşçı, dün akşam saatlerinde Osmangazi
ilçesi, İstanbul
caddesinde yolun karşısına geçmek isterken Emin Ö. idaresindeki 16 N 7870 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.
Güncel
Kaynak: AA