Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Karakol Komutanı, Toprağa Verildi

10 Aralık 2018 Pazartesi 14:13



10 Aralık 2018 Pazartesi 14:13

Malatya'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Kaan Şafak, memleketi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde defnedildi.Astsubay Başçavuş Şafak'ın cenazesi Çay Devlet Hastanesi morgundan alınarak, helallik alınmak üzere babaevine getirildi.Burada anne Helime, baba Arif, kız kardeş Hatice ve ağabey İlkcan, araçtaki tabutun yanına gelerek gözyaşı döktü. Anne Helime, "Benim genç oğlumu bir göreyim. Nereye bindirdiniz. Beni de götür güzel oğlum." diye ağladı.Daha sonra Şafak'ın cenazesi, merkez camiine getirildi. Cenaze törenine katılan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Şafak'ın ailesine baş sağlığı dileyerek, Kaan Şafak'ın 8 yaşındaki oğlu Kerem Şafak'ı öptü.Çay ilçe Müftüsü Adem Yıldız tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası Şafak'ın cenazesi, aile kabristanlığında toprağa verildi.Cenaze törenine, Kaan Şafak'ın yakınları ile Garnizon ve İkmal Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Emniyet Müdür Vekili Gürsel Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı.8 Aralık'da meydana gelen trafik kazasında, Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Kaan Şafak yönetimindeki 03 PC 620 plakalı otomobil, Doğanşehir-Gölbaşı kara yolunun Sürgü mevkisinde 27 LM 069 plakalı tırla çarpışmıştı.Kazada sürücü Kaan Şafak olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan eşi Serap, çocukları Kerem ve Kuzey Şafak ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.