Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Öğrenci Gözyaşları İçinde Toprağa Verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden öğrenci gözyaşları içinde toprağa verildi
ÇANAKKALE - Çanakkale
'nin Ezine
ilçesinde okuldan evine dönerken otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden son yolculuğuna uğurlandı. Ezine'de dün öğle saatlerinde okuldan evine dönerken Seferşah Mahallesi Ali Sain Kayaalp Bulvarı üzerinde yoldan karşıdan karşıya geçmek isteyen Yahyaçavuş Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi İlayda Sevinç, Ö.U. idaresindeki 17 DS 018 plakalı otomobilin çarpmasıyla olay yerinde hayatını kaybetti. İlayda Sevinç'in Yahyaçavuş köyü camiinde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, Ezine Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu
, Çanakkale Savaşları Gelibolu
Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir
, AK Parti
Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız
, Cumhur İttifakı AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider
ve vatandaşlar katıldı.Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından İlayda Sevinç'in cenazesi köy mezarlığına defnedildi.
Ezine, Çanakkale, Genel
Kaynak: İHA