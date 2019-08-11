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Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Özcan Şahin, memleketi Mersin'in Gülnar ilçesinde toprağa verildi.

11.08.2019 10:00 Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Özcan Şahin, memleketi Mersin'in Gülnar ilçesinde toprağa verildi.
Şahin'in cenazesi Gülnar ilçesine getirildi. Ulu Cami'de sabah namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şahin'in cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Törene Şahin'in ailesi ve yakınları, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Şahin'in Ankara Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı Özel harekat polisi olarak görev yaptığı, geçici görevle Şırnak'ta bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

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