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Trafik kazasında hayatını kaybeden polis toprağa verildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde izin dönüşü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru, memleketi Niğde'de toprağa verildi.

29.11.2019 15:40 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:40Trafik kazasında hayatını kaybeden polis toprağa verildi
'nın Suruç ilçesinde izin dönüşü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru, memleketi 'de toprağa verildi.
Kazada yaşamını yitiren polis memuru Yunus Emre Güngör için Aktaş beldesinde tören düzenlendi.
Güngür'ün naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedildi.
Törene, Güngör'ün yakınlarının yanı sıra Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve vatandaşlar katıldı.
Niğde'ye izne gelen Güngör, dün ailesiyle Şanlıurfa'ya dönerken Suruç ilçesinde geçirdiği kazada hayatını kaybetmişti.

Şanlıurfa, Niğde, Güncel

Kaynak: AA

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