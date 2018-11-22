Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Tunay Şenay Toprağa Verildi

- Cenaze namazından görüntüler İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü Kazada hayatını kaybeden Tunay Şenay toprağa verildi
İZMİR - Bayraklı ilçesinde hafif ticari aracın çarpmasıyla hayatını kaybeden yaya Tunay Şenay toprağa verildi.
Otopsi işlemleri tamamlanan Tunay Şenay'ın cenazesi Bayraklı Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, Bayraklı Belediyesi'nde CHP meclis üyesi olan babası Ali, annesi Ayten, kız kardeşi Duygu Şenay, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, meclis üyeleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Gözyaşı döken aile fertlerini yakınları teselli etmeye çalıştı.
İzmir,Bayraklı
22 Kasım 2018 Perşembe 17:54