06.07.2019 14:47
Haberler» Güncel» Haber

Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş gözyaşları içinde toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş gözyaşları içinde toprağa verildi

Bolu'nun Mengen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile yolcu otobüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Erkan Öztaşçı memleketi Devrek'te gözayaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile yolcu otobüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Erkan Öztaşçı memleketi Devrek'te gözayaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay'da Piyade Uzman Çavuş olarak görev yapan ve Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kız kardeşinin düğünü için otomobille yola çıkan Erkan Öztaşçı, Perşembe gecesi sabaha karşı Bolu'nun Mengen ilçesinde yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Evli ve iki çocuk babası olan 29 yaşında ki Piyade Uzman Çavuş Öztaşçı için köy camisinde düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel olup aktı. Gerçekleştirilen askeri tören esnasında yakınları sinir krizleri geçirirken, Öztaşçı'nın cenazesi Müfettişler Köyü Taşçıoğlu Mahallesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Mengen, Bolu, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:32   Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
15:32   SPOR Kırkpınar'da başpehlivanlar çayıra çıktı
15:30   97 milyonluk mirası yalanlayan Süreyya Yalçın Bodrum'da ortaya çıktı
15:30   Olympiakos, Brandon Paul'u kadrosuna kattı
15:29   İstanbul'da sıcaklık 30 dereceyi aştı plajlar doldu
15:28   Kayseri'de, 'sarıkız' tedirginliği
15:26   Şehit Yaşar Yıldırım için mevlit okutuldu