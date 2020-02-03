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Trafik kazasında ölen 10 yaşındaki Berat'ın mezarını sınıf arkadaşları ziyaret etti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Berat Eren Erkan'ın (10) sınıf arkadaşları mezarı başında dua etti.

03.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:43Trafik kazasında ölen 10 yaşındaki Berat'ın mezarını sınıf arkadaşları ziyaret etti
'nın ilçesinde otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Berat Eren Erkan'ın (10) sınıf arkadaşları mezarı başında dua etti.

Kaza, Adapazarı ilçesi D-650 Karasu yolu Güneşler Mahallesi mevki'inde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, anne S.E. idaresindeki 54 VH 982 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkmış, kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpmaması için sürücü S.E.'nin direksiyonu son anda kırması sonucu araç savrularak yol kenarındaki ağaca çarparak durabilmişti. Otomobilde bulunan anne S.E., baba Ü.E. ve 10 yaşında olduğu öğrenilen çocukları Berat Eren Erkan yaralanmıştı. 10 yaşındaki Berat Eren Erkan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Yaşanan acı olay sonrası hayatını kaybeden Berat Eren Erkan'ın sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Eser İlkokulu 4-B sınıfında okuyan Berat Eren Erkan'ın arkadaşları Erkan'ı mezarını ziyaret etti. Gözyaşlarına boğulan öğrenciler ve veliler, aileye taziyelerini sundu. - SAKARYA

Adapazarı, Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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