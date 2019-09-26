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Trafik kazasında ölen 4 kardeş yan yana toprağa verildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akrabalarının cenazesine katıldıktan sonra dönüş yolunda Antalya Akseki yakınlarında geçirdikleri trafik kaza sonrası yaşamlarını yitiren Tuncer ailesinden 4 kardeş, Arıklı köyünde yan yana toprağa verildi.

26.09.2019 12:43Trafik kazasında ölen 4 kardeş yan yana toprağa verildi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akrabalarının cenazesine katıldıktan sonra dönüş yolunda Antalya Akseki yakınlarında geçirdikleri trafik kaza sonrası yaşamlarını yitiren Tuncer ailesinden 4 kardeş, Arıklı köyünde yan yana toprağa verildi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında vefat eden Mahsun Tuncer, Mecit Tuncer, Mehmet Ali Tuncer ve Bişar Tuncer'in cenazeleri İstanbul'dan tarifeli uçakla aktarmalı olarak Mardin Havalimanı'na getirildi. Akrabaları ve kalabalık bir grup tarafından karşılanan cenazeler, defnedilmek üzere Kızıltepe'ye bağlı Arıklı köyüne götürüldü. Acılı baba Şerif Tuncel taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından 4 kardeş gözyaşları arasında köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Kaza haberleri Mardin'i yasa boğan kardeşlerden üçünün evli olduğu öğrenildi. Kardeşlerin Antalya'da restoran, konfeksiyon ve otelde çalıştıkları öğrenildi. - MARDİN

Antalya, Akseki, Mardin, Yaşam

Kaynak: İHA

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