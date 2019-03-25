Trafik Kazasında Ölen Asker Yozgat'ta Toprağa Verildi

Mardin
'in Kızıltepe
ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Topçu Uzman Onbaşı Ömer Faruk Ulutürk, Yozgat
'ın Yenifakılı
ilçesinde toprağa verildi.
Cenazesi Mardin'den kara yolu ile Yenifakılı ilçesine getirilen Ulutürk için Merkez
Çarşı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Ulutürk'ün yakınları bayrağa sarılı tabuta sarılarak ağladı.
Kılınan cenaze namazının ardından Ulutürk, ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Yenifakılı Kaymakamı Emre Zeyrek, Belediye Başkanı Yalçın
Karadavut, Ulutürk'ün yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Mardin, Yenifakılı, Yozgat, Güncel
Kaynak: AA