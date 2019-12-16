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Trafik kazasında ölen aynı aileden 3 kişi, gözyaşları ile uğurlandı

Antalya Manavgat Migros kavşağında meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren dede, gelin ve 14 yaşındaki torun son yolculuğuna uğurlandı.

16.12.2019 16:39 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:45Trafik kazasında ölen aynı aileden 3 kişi, gözyaşları ile uğurlandı
Migros kavşağında meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren dede, gelin ve 14 yaşındaki torun son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün gece saat 21.45 sıralarında Antalya-Manavgat karayolu Manavgat girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Talat Elmas'ın kullandığı 07 L 3145 plakalı otomobil, Serik istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeyken ilçe girişindeki kavşağın altında kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak kavşağın beton blokuna çarptı. Hurdaya dönen araçta bulunan araç sürücüsü Talat Elmas, eşi Emine Elmas, gelini Aysel Elmas ile torunları Talat ve Büşra Elmas yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekipleri de olay yerine geldi. Araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Sürücü ve gelinin ardından torun da hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Talat Elmas'ın gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından ağır yaralı olarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen gelini Aysel Elmas'ta tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Elmas ailesi, iki ölüm haberiyle sarsılırken üçüncü ölüm haberi de aileye az önce ulaştırıldı. Aynı araçta bulunan ve dedesiyle aynı adı taşıyan 14 yaşındaki Talat Elmas, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazada aynı araçta bulunan Büşra Elmas'ın durumunu iyi olduğu öğrenilirken, yine yaralı Emine Elmas'n tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Gözyaşları arasında defnedildiler

Bugün kazada hayatını kaybedenler gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeler önce Hatipler mahallesinde bulunan evlerinin önüne getirildi. Burada kalabalıktan helallik alındı, baba ve kardeşlerin bitkin olduğu gözlendi. Daha sonra cenazeler ikindi namazının ardından Manavgat Hatipler Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ANTALYA

Değerli Taş, Manavgat, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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