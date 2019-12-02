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Trafik kazasında ölen çiftin cenazeleri memleketlerine uğurlandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamlarını yitiren çiftin cenazeleri, memleketleri Afyonkarahisar'a gönderildi.

02.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:58Trafik kazasında ölen çiftin cenazeleri memleketlerine uğurlandı
'ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamlarını yitiren çiftin cenazeleri, memleketleri Afyonkarahisar'a gönderildi.
Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni mevkisinde, dün iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Emre (35) ve eşi Kevser Tunç'un (28) cenazeleri yakınları tarafından hastaneden alındı.
Çift için Emre Tunç'un çalıştığı Devrek Orman İşletme Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.
Burada çiftin yakınlarının ve mesai arkadaşlarının gözyaşlarına hakim olamadığı ve Kevser Tunç'un babası İsmail Şimşek'in ayakta güçlükle durduğu görüldü.
Törende dua edilmesinin ardından çiftin cenazeleri, memleketleri Afyonkarahisar'a bağlı Şuhut ilçesine gönderildi.
Bir erkek çocuğu sahibi olan çiftin cenazeleri, yarın öğle vakti kılınacak namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.
Öte yandan Emre Tunç'un yaklaşık 5 yıldır Devrek Orman İşletme Müdürlüğü'nde çalıştığı, kanser hastası kardeşi için 6 ay geçici süreliğine Afyonkarahisar'da görev yaptığı ve 10 gün önce Zonguldak'a döndüğü öğrenildi.

Zonguldak, Devrek, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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