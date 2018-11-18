Trafik Kazasında Ölen Çocuk Toprağa Verildi

Denizli
'nin Serinhisar
ilçesinde otomobilin yağış nedeniyle yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Denizli- Antalya
kara yolunun 27. kilometresindeki Çaylı
Hanı mevkisinde baba Resul Eskin'in kullandığı 20 AAB 477 plakalı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ölen 5 yaşındaki Dilek Naz Eskin'in cenazesinin, Pamukkale Üniversitesi
Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamlandı.
Küçük kızın cenazesi, buradan yakınları tarafından alınarak önce evlerine ardından Fatih Mahallesi Merkezefendi
Camisine götürüldü.
Eskin'in cenazesi, öğle vaktini müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kayhan
Mezarlığı'nda defnedildi.
Kazada yaralananların ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Resul Eskin'in kullandığı şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 yaşındaki Dilek Naz Eskin hayatını kaybetmiş, sürücü Eskin, eşi Neslihan ile yakınları Buğlem, Çiğdem ve Mevlüt Emir Eskin yaralanmıştı.
Çaylı,Antalya,Serinhisar,Denizli
18 Kasım 2018 Pazar 14:42