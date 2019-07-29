Trafik kazasında ölen çocuk toprağa verildi

Muğla
'nın Fethiye ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve 17 gün tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Katre Kutlu (13), memleketi Manisa
'da toprağa verildi.
Turgutlu Hacı Muharrem Camisi'nde düzenlenen törene, Kutlu'nun annesi Ezel, babası Melih Kutlu, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Ortaokul öğrencisi Katre Kutlu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Turgutlu Belediyesi Mezarlığına defnedildi.
Olay
Manisa'nın Turgutlu ilçesinden ailesi ile birlikte Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile giden Katre Kutlu (13), Yanıklar mevkisinde yolun karşısına geçmek istediği sırada ticari taksinin çarpması sonucu yaralanmış ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.
Kutlu, 17 gündür tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirmişti.