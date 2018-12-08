Trafik kazasında ölen dede ve torunları son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında ölen dede ve torunları son yolculuğuna uğurlandıCezaevinden özel izinle 2 çocuğunun cenazesine katıldı
DÜZCE - Ankara
'nın Mamak
ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden dede ve torunları Düzce
'de son yolculuğuna uğurlandı. Düzce'nin Aziziye Mahallesi
Günlü Camii'nde imam olarak görev yapan Emin Balıkçı (58), kızı Hatice
Civelek (32), torunları Betül Civelek ve Naime Civelek'le birlikte Ankara Mamak Cezaevi'nde bulunan damadı Enes Civelek'i ziyaretinden sonra Düzce'ye dönüş yolunda Mamak ilçesine bağlı Gökçeyurt
Mahallesinde 81 EB 167 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada imam Emin Balıkçı ile torunları Naime ve Betül Civelek hayatlarını kaybederken Hatice Civelek ise yaralandı.Kazada hayatını kaybeden imam Emin Balıkçı, torunları Naime ve Betül Civelek için Aziziye Mahallesi Günlü Camii'nde cenaze namazı kılındı. Küçük kızların cezaevinde bulunan babaları Enes Civelek ise cenazeye jandarma eşliğinde getirilerek, kayınpederinin ve kızlarının cenaze namazına katıldı. Düzce Müftüsü Hüseyin Can
tarafından kılınan cenaze namazının ardından dede ve torunları Düzce Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Düzce,Ankara,Mamak
08 Aralık 2018 Cumartesi 17:28