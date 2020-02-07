Haberler » Güncel » Trafik kazasında ölen eski AK Parti Dalaman İlçe Başkanı Işık'ın cenazesi defnedildi - Haber

Trafik kazasında ölen eski AK Parti Dalaman İlçe Başkanı Işık'ın cenazesi defnedildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski AK Parti Dalaman İlçe Başkanı Murat Işık'ın cenazesi toprağa verildi.

07.02.2020 17:39 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:40
Muğla'nın ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski AK Parti İlçe Başkanı Murat Işık'ın cenazesi toprağa verildi.
Fethiye Devlet Hastanesinin morgundan alınan 71 yaşındaki Işık'ın cenazesi Dalaman'a getirildi. Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Işık'ın cenazesi, Muratağa Mezarlığı'nda defnedildi.
Işık'ın cenaze törenine, yakınlarının yanı sıra Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, AK Parti Muğla Milletvekilli Yelda Erol Gökcan, İl Başkanı Kadem Mete, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ve partililer katıldı.
Milletvekilli Gökcan, Işık'ın ailesine taziyelerini iletti.
Seyfi Işık yönetimindeki 48 E 7227 plakalı otomobil, dün Muğla-Fethiye kara yolu Kargı mevkisinde refüje çarpmış, kazada otomobildeki Murat Işık (71) olay yerinde yaşamını yitirmiş, sürücü yaralanmıştı.
Trafik kazasında ölen eski AK Parti Dalaman İlçe Başkanı Işık'ın cenazesi defnedildi

AK Parti, Fethiye, Dalaman, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:09  Meblağ nasıl yazılır? TDK'ya göre mebla mı, mevla mı, meblağ mı?
15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
7.02.2020 20:03:42