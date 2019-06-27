Trafik kazasında ölen gencin cenazesi toprağa verildi

Havza
'da, bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı.
Havza Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ramazan Gündüz
'ün üvey oğlu Ömer Pehlivan'ın cenazesi, Kevser Camisinde kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye Pehlivan'ın ailesinin yanı sıra Kaymakam Metin Yılmaz
, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir
, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar
ile vatandaşlar katıldı.
Samsun- Ankara
kara yolu Havza geçişinde dün, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Pehlivan (16) kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.