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Trafik kazasında ölen hentbolcuların cenaze töreni - Göksu Akyel

Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün Yozgat'ta devrildiği kazada yaşamını yitiren iki sporcunun cenazeleri toprağa verildi.

02.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:42
Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün Yozgat'ta devrildiği kazada yaşamını yitiren iki sporcunun cenazeleri toprağa verildi.
Altınordu ilçesinde öğrenim gördükleri okullarında düzenlenen törenin ardından Akyel'in (14) cenazesi Aybastı ilçesine bağlı Beşdam Mahallesi'ne, Sinem Aksu'nun (12) cenazesi ise Gürgentepe ilçesine bağlı Bahtiyarlar Mahallesi'ne götürüldü.
Sporcuların cenazeleri, mahalledeki camide ikindi öncesi kılınan cenaze namazlarının ardından aile kabristanlarında toprağa verildi.
Göksu Akyel'in cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Aybastı Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak, Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, Ordu Lisesi Müdürü Murat Kirpitçi ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Sinem Aksu'nun cenaze törenine ise sporcunun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gürgentepe Kaymakamı Nursel Özdemir, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ile çok sayıda vatandaş katıldı.
2. Lig'de mücadele eden Ordu Gençlerbirliği sporcularını taşıyan Ercan Akman yönetimindeki 52 RF 559 plakalı minibüs, Yozgat'ın Çekerek ilçesi Çandır köyü yakınlarında dere yatağına devrilmiş, kazada 2 sporcu hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.
Trafik kazasında ölen hentbolcuların cenaze töreni - Göksu Akyel

Göksu, Ordu, Güncel

Kaynak: AA


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