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Trafik kazasında ölen iki kişinin cenazesi defnedildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi toprağa verildi.

01.02.2020 21:01 | Son Güncelleme: 01.02.2020 21:02
'nun ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi toprağa verildi.
Ali Kansu Şen (29) ile Metehan Zoroğlu'nun cenazeleri, yakınları tarafından Ünye Devlet Hastanesi morgundan alındı.
Zoroğlu'nun cenazesi, Ünye Merkez Büyük Camisinde kılınan namazın ardından Cevizdere Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedildi.
Cenaze törenine, Zoroğlu'nun yakınlarının yanı sıra MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.
Ali Kansu Şen için ise Sahilköy Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Şen'in yakınları ile CHP Ünye ilçe Başkanı İsa Maral ve vatandaşlar katıldı.
Şen'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından aynı bölgedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Kazada yaralanan Sinan Çiloğlu ile Alperen Okçu'nun tedavileri ise hastanelerde devam ediyor.
Trafik kazasında ölen iki kişinin cenazesi defnedildi

Devlet Hastanesi, Ordu, Ünye, Güncel

Kaynak: AA


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