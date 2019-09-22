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Trafik kazasında ölen minik Yusuf ve amcası son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında ölen minik Yusuf ve amcası son yolculuğuna uğurlandıKASTAMONU - Kastamonu'nun Daday ilçesinde geçilen günlerde meydana gelen trafik kazasında ölen 1 yaşındaki bebek Yusuf Eymen Daban ile amcası Hüseyin Daban gözyaşları arasında toprağa verildi.

22.09.2019 17:48
Trafik kazasında ölen minik Yusuf ve amcası son yolculuğuna uğurlandı
KASTAMONU - Kastamonu'nun Daday ilçesinde geçilen günlerde meydana gelen trafik kazasında ölen 1 yaşındaki bebek Yusuf Eymen Daban ile amcası Hüseyin Daban gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaza, geçilen cuma günü Daday ilçesi 3'üncü kilometresinde meydana gelmişti. Meydana gelen kazada 1 yaşındaki minik bebek Yusuf Eymen Daban ile amcası 63 yaşındaki Hüseyin Daban hayatını kaybetmişti. Ölenler için Daday Merkez Kolukaraoğlu Camii'nde bir cenaze namazı düzenlendi. CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın yanı sıra çok sayıda siyasetçi ve STK temsilcilerinin katıldığı cenaze namazında gözyaşları sel oldu. Amca ve yeğeninin cenazeleri Sorkun köyünde gözyaşları içinde defnedildi.
Trafik kazasında ölen minik Yusuf ve amcası son yolculuğuna uğurlandı

Kastamonu, Daday, Genel

Kaynak: İHA

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