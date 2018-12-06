06 Aralık 2018, 15:18
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Trafik Kazasında Ölen Öğrenci Toprağa Verildi

Trafik Kazasında Ölen Öğrenci Toprağa Verildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede 22 günlük yaşam mücadelesini kaybeden üniversite öğrencisi İlknur Kandemir toprağa verildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede 22 günlük yaşam mücadelesini kaybeden üniversite öğrencisi İlknur Kandemir toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, D-140 kara yolu Akyazı KYK yurdu önünde 15 Kasım'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Akyazı Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü 1. sınıf öğrencisi Kandemir (20), Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kandemir için Söğütlü ilçesi Maksudiye Mahallesi Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Burada taziyeleri kabul eden aile yakınlarının üzgün olduğu görüldü.

İlknur Kandemir'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Sakarya,Akyazı
06 Aralık 2018 Perşembe 15:18