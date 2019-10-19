Haberler » Güncel » Trafik kazasında ölen üniversite öğrencisi defnedildi

Trafik kazasında ölen üniversite öğrencisi defnedildi

Sivas'ta halk otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Emel Duruduygu'nun cenazesi (22), Kayseri'de toprağa verildi.

19.10.2019 15:00Trafik kazasında ölen üniversite öğrencisi defnedildi
Sivas'ta halk otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Emel Duruduygu'nun cenazesi (22), Kayseri'de toprağa verildi.
Emel Duruduygu için düzenlenen cenaze törenine Duruduygu'nun ailesi, sınıf arkadaşları ve çok sayıda yakını katıldı.
Duruduygu'nun sınıf arkadaşları tabutun başında gözyaşı dökerek dua etti.
Emel Duruduygu'nun cenazesi, Melikgazi ilçesi İldem Mahallesi'ndeki İldem Merkez Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.
Sivas Eğri Körü Mahallesi İsmet Yılmaz Caddesi yakınlarında halk otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu, otobüste bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Emel Duruduygu, olay yerinde hayatını kaybetmiş, halk otobüsü sürücüsü ise yaralanmıştı.

Kayseri, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:22 Uyuşturucu operasyonu
15:20 Somali'de 20'den fazla Eş-Şebab üyesi öldürüldü
15:20 Binali Yıldırım, Dumanlı Yaylasında 10 km yürüyüş yaptı
15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de
15:20 MSB: Rasulayn'da cephanelik ele geçirildi
15:20 Göçmen kaçakçılığı operasyonu - ÇANAKKALE
15:14 Horasan'a iki bin kitap kapasiteli kütüphane
19.10.2019 15:23:35