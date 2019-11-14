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Trafik kazasında tırda sıkışan 2 yaralı vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Erzincan'da kazada devrilen tırda sıkışan 2 yaralı, aynı noktadan geçiş yapan araçlardaki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

14.11.2019 09:53 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:58Trafik kazasında tırda sıkışan 2 yaralı vatandaşlar tarafından kurtarıldı
'da kazada devrilen tırda sıkışan 2 yaralı, aynı noktadan geçiş yapan araçlardaki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yaralıların kurtarılması için büyük çaba sarf eden Salih Sevimli isimli vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla da kayıt altına aldı.

Kaza, Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İlhami Sancar idaresindeki 13 DD 996 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücüyle birlikte yanında bulunan arkadaşı tır içerisinde sıkışarak yaralandı.

O esnada yolda otomobille seyir halindeki vatandaşlar kazayı fark ederek hemen yardıma koştu. Salih Sevimli isimli vatandaş bir yandan kilitlenen tırın kapısını açmayı başarırken diğer yandan da bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Tırın sıkışan kapısının açılmasıyla yaralılar araçtan çıkarıldı. Olay yerine çağrılan ambulansla 2 yaralı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hem yardım edip hem de kazayı kaydeden Salih Sevimli, "Canlılara yardım eli uzatmaktan güzel bir şey var mı? Bu anları da kaydetmekten çekinmeyin siz de kaydedin" dedi. - ERZİNCAN

Erzincan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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