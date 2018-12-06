Trafik Kazasında Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti

06 Aralık 2018 Perşembe 12:59



06 Aralık 2018 Perşembe 12:59

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan Ali Dedeoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Bolu-Mudurnu kara yolunun Hacıhalimler köyü yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında sıkıştığı araç içinden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak hastaneye kaldırılan Ali Dedeoğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Dedeoğlu'nun cenazesinin Taşkesti beldesine bağlı Ilıca köyünde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.-OlayBolu'dan Mudurnu istikametine doğru giden Yusuf Arslan idaresindeki 14 LA 024 plakalı otomobil ile karşı istikamette ilerleyen Kemal Kesen yönetimindeki 14 KN 065 plakalı otomobil Hacıhalimle köyü yol ayrımında çarpışmış, kazada, Yusuf Arslan'ın kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Ali ve Sebahat Dedeoğlu yaralanmıştı.