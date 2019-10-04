Haberler » Güncel » Haber

Trafik kazasında yaralanan öğrencilere ziyaret

Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, trafik kazasında yaralanan öğrencileri evlerinde ziyaret etti.

04.10.2019 09:50Trafik kazasında yaralanan öğrencilere ziyaret
Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, trafik kazasında yaralanan öğrencileri evlerinde ziyaret etti.
Kaymakam Büyükköse, 30 Eylül'de servis aracının devrilmesi sonucu yaralanan 11 öğrenciye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Ailelerden çocuklarının sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alan Büyükköse, öğrencilerle sohbette etti onlara hediye verdi.
Ziyarete, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya ve AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör de eşlik etti.

Murat Büyükköse, Kırkağaç, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:46 Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünden Kanser Taraması Yaptırmak İsteyen Kadınlara Destek
16:46 Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu: "Milli Mücadelede yer alan kadınlarımızın hayat...
16:46 Geleneksel Kayseri Evi'ni yansıtan Filinta'nın Konağı hizmete hazır
16:45 Refüjde mahsur kalan yayayı polis kurtardı
16:45 Polis Kadıköy'de kuş uçurtmadı
16:45 İspanya'dan İstanbul'a giden uçak Ukrayna'da düştü
16:45 Rus gazeteci, İran'da 'İsrail ajanlığı' suçlamasıyla tutuklandı