Trafik kazasında yaralanan şarkıcı Lara Keskin, taburcu edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde yeğeniyle yolda yürüdüğü sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanan şarkıcı Lara Keskin, taburcu edildi.

13.06.2020 18:04 | Son Güncelleme: 13.06.2020 19:00
Antalya'nın Alanya ilçesinde yeğeniyle yolda yürüdüğü sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanan şarkıcı Lara Keskin, taburcu edildi.
Güllerpınarı Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi'nde kaldırımda yeğeni Yiğit Hamit Atmaca ile yürürken otomobilin çarpması sonucu yaralanan Lara Keskin'in tedavisi tamamlandı.
Taburcu edilen Keskin, evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza sırasında sadece fren sesi duyduğunu ve otomobil kendilerine çarptıktan sonra restoranın içine sürüklediğini dile getirdi.
Otomobilin altında kaldıklarını anlatan Keskin, "Kendimi tamirci ustası gibi arabanın altında buldum. Mucize eseri hayattayım." dedi.
Vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler olduğunu vurgulayan Keskin, "Kaza sonrası üzerime güneş gelmesin diye havlu koymuşlar. Duyarlı insanlara teşekkür ederim. Tedavimi yapan sağlık personeli ile bir an olsun beni yalnız bırakmayan sevenlerime teşekkür ediyorum. Sevenlerime verdiğim konser sözümü mutlaka yerine getireceğim." diye konuştu. Trafik kazasında yaralanan şarkıcı Lara Keskin, taburcu edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, Alanya, Keskin, Lara, Güncel, Haber

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