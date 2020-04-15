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Trafik kazasında yaralanan sürücüye belediye başkanından müdahale

Beyin ve sinir cerrahisi doktoru olan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, makam aracıyla geçerken gördüğü kazada yaralanan sürücüye sağlık ekipleriyle müdahalede bulundu.

15.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:48
Trafik kazasında yaralanan sürücüye belediye başkanından müdahale
Beyin ve sinir cerrahisi doktoru olan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, makam aracıyla geçerken gördüğü kazada yaralanan sürücüye sağlık ekipleriyle müdahalede bulundu.
Ali A. idaresindeki 38 D 0394 plakalı hafif ticari araç, Barbaros Hayrettin Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Hasan Ç'nin kullandığı 34 BTC 33 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücülerden Hasan Ç. yaralandı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi ambulansta yaptı.
Bölgeden makam aracıyla geçerken kazayı gören Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç da sağlık görevlileriyle yaralıyı kontrol etti.
Görevlilerden bilgi alan Kılınç, yaralıya da sağlık durumuyla ilgili sorular sorarak ilk teşhiste yardımcı olmaya çalıştı.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Batı Çalışma Grubu, Atatürk Bulvarı, Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel
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