Trafik Kazasında Yaralanan Turist Öldü

Antalya
'nın Alanya
ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan turist
öldü.
İlyas Sevimler (29), yönetimindeki 42 KG 226 plakalı kamyon yaklaşık bir hafta önce Türkler Mahallesi'nde Gülten Canbey (72) idaresindeki 58 AR 378 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Canbey ile araçta bulunan Bulgaristan
uyruklu Reni Asenova Angelova yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Angelova, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Canbey'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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