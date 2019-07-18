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Trafik kazasında yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan uzman çavuş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

18.07.2019 21:47 Trafik kazasında yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti
Balıkesir'in Edremit ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan uzman çavuş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale-Balıkesir kara yolunda seyreden Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Hüseyin Şaraldı (29) yönetimindeki 10 ABH 010 plakalı motosiklet, Kadıköy Mahallesi mevkisinde E.H. idaresindeki 10 M 15061 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Şaraldı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibince Edremit'teki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Şaraldı, tedavi edildiği hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Balıkesir, Edremit, Güncel

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