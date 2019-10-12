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Trafik kontrolü yapan polise otomobil çarptı

Yaralı polis Hakan Özmen'in tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi' İzmir'in Balçova ilçesinde rutin kontrol yapan trafik polisine otomobil çarptı.

12.10.2019 03:30
Yaralı polis Hakan Özmen'in tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'
İzmir'in Balçova ilçesinde rutin kontrol yapan trafik polisine otomobil çarptı.
Haydar Aliyev Bulvarı'nda henüz sürücüsü belirlenemeyen 35 ACZ 196 plakalı otomobil sürücüsü "dur" ihtarına uymayınca rutin kontrol yapan trafik polisi Hakan Özmen'e çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan Özmen, vücudunun farklı yerlerinden yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı trafik polisi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Özmen'in hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri olay yerinden ayrılan otomobili ve sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.
Trafik kontrolü yapan polise otomobil çarptı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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