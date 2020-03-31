Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Trafik lambalarında "Evde Kal" mesajı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla kent merkezindeki trafik sinyalizasyon sistemine 'Eve Git' ve 'Evde Kal' yazıları yansıtıldı.

31.03.2020 09:43 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:43
Trafik lambalarında
Tekirdağ 'ın Muratlı ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla kent merkezindeki trafik sinyalizasyon sistemine 'Eve Git' ve 'Evde Kal' yazıları yansıtıldı.

Sağlık Bakanlığının yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara yaptığı 'Evde kal' çağrılarına bir yenisi daha eklendi. Muratlı'nın Mustafa Kemal Caddesi üzerinde yer alan trafik ışıklarında yeşil ışık yandığında 'Eve Git', kırmızı ışık yandığında ise 'Evde Kal' mesajları ile vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yapıldı. Işıklarda bekleyen sürücüler ve yolcuların dikkatini çeken uyarı mesajları, vatandaşlarca da olumlu karşılandı. - TEKİRDAĞ
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Tekirdağ, Muratlı, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Trafik lambalarında 'Evde Kal' mesajı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan’ın videosunu paylaşarak duyurdu: Kapasitemiz 5 bin 452 artıyor Haberler
Erdoğan'ın videosunu paylaşarak duyurdu: Kapasitemiz 5 bin 452 artıyor
Akşener, salgın nedeniyle CHP’li belediyelere yaptığı yardımı canlı yayında söyledi Haberler
Akşener, salgın nedeniyle CHP'li belediyelere yaptığı yardımı canlı yayında söyledi
Mehmetçik, harekat bölgesine sızmak isteyen teröristlere geçit vermedi Haberler
Mehmetçik, harekat bölgesine sızmak isteyen teröristlere geçit vermedi
Hindistan’da acı tablo! Virüse ve yasağa rağmen köylerine dönüyorlar Haberler
Hindistan'da acı tablo! Virüse ve yasağa rağmen köylerine dönüyorlar
Rusya’dan gelen sayı ’Gençler virüse yakalanmıyor’ tezini çürütecek cinsten Haberler
Rusya'dan gelen sayı "Gençler virüse yakalanmıyor" tezini çürütecek cinsten
Bakanlık müjdeli haberi verdi! Kamuya 6 bin 219 ilave atama yapılacak Haberler
Bakanlık müjdeli haberi verdi! Kamuya 6 bin 219 ilave atama yapılacak
Trabzon’da belediye başkanının şoföründe koronavirüs tespit edildi Haberler
Trabzon'da belediye başkanının şoföründe koronavirüs tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü’nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir Haberler
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir

Son Dakika Güncel Haberleri

11:24: Kırka polisi yaşlıların maaşlarına evlerinde teslim ediyor - Haber 11:24: Pompeo'dan, Kuzey Kore'nin nükleer müzakere tepkisine yanıt Açıklaması - Haber 11:24: TÜİK çocuk iş gücü anketi sonuçları açıklandı - Haber 11:23: Esenyurt'ta minibüslerde şaşırtan görüntü - Haber 11:22: Hakkarili kanaat önderlerinden "Evde kal" çağrısına destek - Haber 10:26: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 10:13: Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi - Haber 09:37: 'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti - Haber 09:35: Gündemi sarsacak koronavirüs iddiası: Çin'de her gün 500 aileye ölenlerin külleri yollanıyor - Haber 09:30: Sokaktaki vatandaşa koronavirüs tedbirlerini anlatan polis, evden çıkamayan yaşlılara ise oyun hediye etti - Haber