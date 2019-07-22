Haberler» Güncel» Haber

Trafik levhalarına ateş eden kişi yakalandı

Başkentte yol kenarındaki trafik levhalarına pompalı tüfekle ateş ettiği ana ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli gözaltına alındı.

22.07.2019 14:19
Başkentte yol kenarındaki trafik levhalarına pompalı tüfekle ateş ettiği ana ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli gözaltına alındı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara'da yol kenarındaki trafik yön levhalarına pompalı tüfekle ateş eden ve sonrasında bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişinin yakalanması amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Görüntülerden eylemi gerçekleştiren kişinin Yiğithan D. olduğunun tespitinin ardından Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Demetevler Mahallesi 405. Cadde'deki bir apartman dairesinde ikamet ettiğini belirledi.
Adrese Özel Harekat polisleri eşliğinde operasyon düzenlendi. Polise kapıyı açmayan şüpheli zorla içeri girilerek gözaltına alındı. Olayda kullandığı silahı attığını söyleyen şüphelinin evinde yapılan aramada 6 dolu fişek ele geçirildi. Şüphelinin mala zarar verme, tehdit, kasten yaralama gibi toplam 13 suç kaydının olduğu öğrenildi.
Karşıyaka Polis Merkezi'ne götürülen şüpheli buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Trafik levhalarına ateş eden kişi yakalandı
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:20   Türk Yıldızları'nın ve Solo Türk'ün prova uçuşları nefes kesti
14:20   "İsrail'in yıkımları sözde Yüzyılın Anlaşması planının parçası"
14:19   Trafik levhalarına ateş eden kişi yakalandı
14:19   İdlib kırsalına 400 çadırlık yeni kamp
14:18   Başhekim Erdil boğulmalara karşı uyarılardı
14:18   Dünyanın en iri kemirgenine Gaziantep'te yoğun ilgi
14:17   22 Temmuz Dünya Beyin Günü