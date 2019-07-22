Trafik levhalarına ateş eden kişi yakalandı

Başkentte yol kenarındaki trafik levhalarına pompalı tüfekle ateş ettiği ana ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli gözaltına alındı.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara'da yol kenarındaki trafik yön levhalarına pompalı tüfekle ateş eden ve sonrasında bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişinin yakalanması amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Görüntülerden eylemi gerçekleştiren kişinin Yiğithan D. olduğunun tespitinin ardından Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Demetevler Mahallesi 405. Cadde'deki bir apartman dairesinde ikamet ettiğini belirledi.Adrese Özel Harekat polisleri eşliğinde operasyon düzenlendi. Polise kapıyı açmayan şüpheli zorla içeri girilerek gözaltına alındı. Olayda kullandığı silahı attığını söyleyen şüphelinin evinde yapılan aramada 6 dolu fişek ele geçirildi. Şüphelinin mala zarar verme, tehdit, kasten yaralama gibi toplam 13 suç kaydının olduğu öğrenildi.Karşıyaka Polis Merkezi'ne götürülen şüpheli buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.