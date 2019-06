Trafik magandalarına göz açtırılmıyor

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma trafik ekipleri, trafikte makas ve drift atarak vatandaşların canını tehlikeye sokan trafik magandalarına göz açtırmadı. Trafikte makas terörüne 23 bin 776 adet, drift terörüne ise 2 bin 188 adet cezai işlem uyguladı. İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma trafik ekipleri; trafikte kurallara uymayanlara, trafiğin akışını bozanlara, vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan trafik magandalarına göz açtırmıyor. Trafik ekipleri özellikle trafikte makas ve dirift atarak vatandaşların can güvenliğini tehlikeye sokan magandalara ceza yağdırdı. Bakanlık, 26 Haziran 2018- 20 Haziran 2019 tarihleri arasında toplam 23 bin 776 adet "makas atma", 2 bin 188 "drift atma" suçuna ceza işlem uyguladı.

EN FAZLA CEZA İSTANBUL'DA Makas atma teröründe en fazla ceza alan il İstanbul oldu. İstanbul'da 10 bin 385 adet makas cezası verilirken, İstanbul'u sırasıyla şu iller takip etti. Ankara'da 2 bin 141 adet, İzmir'de bin 701 adet, Konya'da bin 97 adet, Antalya'da 835 adet, Bursa'da 842 adet, Denizli'de 600 adet, Adana'da 478 adet makas atmak suçundan cezai işlem uygulandı. Trafikte drift terörüne en fazla cezai işlem uygulanan yer ise 281 adet ceza ile Ankara oldu. Ankara'yı 254 adet ceza ile İstanbul, 194 adet ceza ile Antalya,134 adet ceza ile Konya takip etti.

4 BİN 375 ADET USULSÜZ ÇAKAR LAMBA KULLANIMINA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI Daha önce yapılan bir düzenleme ile polis araçları hariç, görev kağıdı bulunmayan çakarlı araçların geçiş üstünlükleri iptal edilmiş, konvoy haricinde çakar yakmakta yasaklanmıştı. İçişleri Bakanlığı trafik ekipleri 26 Haziran 2018- 20 Haziran 2019 tarihleri arasında bu düzenlemeye uymayan 4 bin 375 adet usulsüz çakar lamba kullanımına cezai işlem uyguladı. Trafikte yaya önceliği kuralı ihlaline, 19 bin 240 adet cezai işlem uygulandı İçişleri Bakanlığı bu yılı, Yaya Öncelikli Trafik yılı ilan etmiş, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganı ile kampanya başlatmıştı. Bu kampanya kapsamında görevli bir kişi ya da ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamayan, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücülere cezai işlem uygulanacaktı. Bakanlık bu kapsamda denetimlerini arttırdı. Trafik ekipleri, 2019 yılında 2918 sayılı Trafik Kanunun 74'üncü maddesi kapsamında, 19 bin 240 adet cezai işlem uyguladı.

GEÇEN YILLARA GÖRE TRAFİK KAZALARINA BAĞLI CAN KAYIPLARI YÜZDE 36 AZALDI Bakanlık trafik ekiplerince bayram tatilleri başta olmak üzere trafiğin yoğun olduğu gün ve saatlerde alınan yoğun trafik tedbirleri ve yapılan sıkı denetimler ölümlü trafik kazası sayısını azalttı. Geçen yılın 1 Ocak- 17 Haziran dönemi ile bu yılın aynı dönemi kıyaslandığında bin 120 olan ölümlü trafik kazası yüzde 30 azalışla 786'ya, bin 437 olan hayatını kaybeden sayısı yüzde 36 azalışla 926'ya, 79 bin 262 olan yaralanmalı trafik kazası sayısı yüzde 13 azalışla 69 bin 224'e, 131 bin 303 olan yaralı sayısı ise yüzde 13 azalış ile 113 bin 594'e düştü.

