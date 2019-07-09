09.07.2019 11:17
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Trafik magandalarının diğer sürücüleri tehlikeye atma anı kameralara yansıdı

Trafik magandalarının diğer sürücüleri tehlikeye atma anı kameralara yansıdı

Bursa'da trafiğin yoğun olduğu sırada düğün konvoyu yapan araçlar trafiği durma noktasına getirdi.

Bursa'da trafiğin yoğun olduğu sırada düğün konvoyu yapan araçlar trafiği durma noktasına getirdi. Bu durumu cep telefonları ile çeken sürücüler videoyu sosyal medyada paylaşınca Bursa polisi harekete geçti.

Bursa'da bir düğün konvoyunda araçları ile tehlikeli bir biçimde şov yapan sürücüler tepki çekti. Vatandaşın kamerasına yansıyan olayda 3 araç sürücüsünün kontrolsüz bir biçimde şerit değiştirerek ilerlediği görüldü. Görüntüyü çeken sürücülerin videoyu sosyal medyada paylaşmalarının ardından kısa sürede binlerce kişi tıkladı. Videoyu ihbar kabul eden polis ekipleri harekete geçerek, üç araç sahibini tespit edip yüklü miktarda ceza kesti. - BURSA
Kaynak: İHA
Bursa, 3. Sayfa

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