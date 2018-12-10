Trafik Magandası 5 Kişiyi Canından Ediyordu, O Anlar Kamerada

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:05



10 Aralık 2018 Pazartesi 16:05

İzmir-Çanakkale çevre yolunda makas atan bir trafik magandası, az kalsın 5 kişinin ölümüne neden olurken, magandaların çarptığı araç, bariyerlere çarparak durabildi. Olay anbean bir aracın kamerasına yansıdı.Olay, geçtiğimiz günlerde İzmir-Çanakkale çevre yolu Anadolu Organize Sanayi Bölgesi civarında meydana geldi. İddialara göre 45 TC 353 plakalı araç sol şeritten seyrederken, 06 KYK 99 plakalı araç arkasından hızla geldi. Bir araç kamerasının saniye saniye kaydettiği olayda, kazaya davetiye çıkartan aracın sürüsü önce iki aracın arasında makas attı ve orta şeride geçti. Bu esnada trafik magandası, kendini tekrar sol şeride atmak isterken 45 TC 353 plakalı aracı çarptı. İçinde 5 yolcusu olduğu öğrenilen araç çarpmanın etkisiyle şeridinden çıktı ve sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sağa-sola yalpa yapan araç ardından da takla atmak üzereyken bariyerlere çarparak durabildi.Arkasına bile bakmadan hızla kaçtıKazaya sebebiyet veren trafik magandası ise arkasına bile bakmadan hızla uzaklaştı. Olayı gören diğer sürücüler hemen emniyet güçlerine haber verirken, 5 kişinin ölümden döndüğü anların tanığı ise araç kamerasıydı. Kaza sonrasında olay yerine sağlık görevlileri de sevk edildi. Yapılan incelemelerde araçta bulunan 5 kişi kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.Güvenlik kamerasının bulunduğu aracın şoförü ise olayı şöyle anlattı:"Kazaya sebebiyet veren araç makas atarak geliyordu. Arkadan selektör yaptı ve makasa girdi. Ben frene basarak bana atmasını önledim; fakat solda giden araca çarptı. Aracın içindeki 5 kişiye hiçbir şey olmadı; ancak çarpan araç kaçtı" dedi. - İZMİR