Trafik Magandası Yine İş Başında

Kaynak: İHA

Geçen yıl İzmir Konak Tüneli'nde üstü açık arabada dans ederken yan koltuktan direksiyonu ayağıyla çeviren kırmızı ayakkabılı trafik magandası, bu kez yine arkadaşı araç sürerken direksiyona ayağıyla yön verdi. A.K. isimli şahıs, bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.Geçen yıl Kasım ayında İzmir Konak Tüneli'nde arkadaşlarıyla birlikte üstü açık bir arabada son ses müzik eşliğinde dans eden şahıs, yan koltuktan direksiyona ayaklarıyla yön vermişti. Aynı şahıs bu kez yine arkadaşı araç sürerken arka koltuktan ayaklarıyla direksiyona yön verdi. A.K. isimli şahıs bu görüntüleri "Geri vites yok" yazısı ile sosyal medyada paylaştı. - İZMİR