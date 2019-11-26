Haberler » 3. Sayfa » Trafik otosu yolda kalan aracı tamirciye kadar çekti - Haber

Trafik otosu yolda kalan aracı tamirciye kadar çekti

Yozgat Atatürk yolunda elektrik aksamında meydana gelen arızadan dolayı yolda kalan bir minibüs, trafik polislerinin yardımı ile çekilerek sanayiye götürüldü.

26.11.2019 14:00 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:07Trafik otosu yolda kalan aracı tamirciye kadar çekti
Atatürk yolunda elektrik aksamında meydana gelen arızadan dolayı yolda kalan bir minibüs, trafik polislerinin yardımı ile çekilerek sanayiye götürüldü.

Yozgat Atatürk yolu Fen Lisesi kavşağında bulunan 5436 nolu Şehir İçi Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğüne ait trafik ekibi, yolda kalan bir minibüsü halat yardımıyla yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Yozgat sanayisine götürdü. Trafik polislerinin yolda kalan sürücüye yardımcı olması bir vatandaş tarafından fotoğraflanırken ekiplerin yardım anı bölgedeki MOBESE kameralarınca da kaydedildi. - YOZGAT

Mustafa Kemal Atatürk, Yozgat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:15 Babası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
15:06 'Sakız makinesi' görünümlü kumar aleti üreten atölyelere operasyon
15:05 Baraj suları yükseldi, ilerleyemeyen araçlar geri dönmek zorunda kaldı
15:04 Antalya'da trafik kazası: 1 yaralı
15:04 Muharrem İnce, Sözcü yazarı Rahmi Turan için 5 kuruş, Talat Atilla için ise 3 kuruşluk manevi...
14:42 Erdoğan'dan vatandaşa çağrı: Doları bırakın, TL'ye geçin
14:15 Karaköy'deki başörtülü kadına saldıran kadın için 12 yıl hapis istendi
13:23 Askerlik için toplanan harçlıkla solucan gübresi üretmeye başladı
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
22:26 Manisa'da kurumuş derede kolu koparılmış erkek cesedi bulundu
26.11.2019 15:20:53