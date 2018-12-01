Trafik Park'ta 3 Bin Çocuğa Eğitim Verildi

Muratpaşa
Belediyesi tarafından düzenlenen "Trafik Park" eğitiminde 3 bin çocuğa uygulamalı trafik eğitimi verdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şirinyalı Mahallesi'nde bulunan Trafik Parkı'nda 3 ile 8 yaş arasında çocuklara yeni dönem eğitimler verilmeye devam ediyor.
Işıkları, yaya geçitleri, kavşakları, kaldırım, levha ve şeritleriyle günlük hayatta en çok karşılaşılan taşıt ve yaya trafiğinin küçük bir modelinin kurulduğu Trafik Park'ta, çocuklar hem anlatımlı hem de uygulamalı trafik eğitimi alıyor.
Önce trafik işaretlerinin anlamlarını öğrenen ardından akülü arabalarla uygulamalı eğitim alan çocuklar, programın sonunda sertifika sahibi de oluyor.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal
, etkinlikte yaptığı konuşmada, davranış değişikliğini sağlayan en sağlıklı öğrenmenin çocukluk çağında gerçekleştiğini vurguladı.
Herkesin trafik kurallarını bilmesine rağmen kurallara uyma oranının düşük olduğunu belirten Başkan Uysal, bu amaçla Trafik Park'ta 3 bin çocuğa trafik eğitimi verdiklerini ifade etti.
Uysal,Muratpaşa
01 Aralık 2018 Cumartesi 16:27