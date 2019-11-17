Haberler » Güncel » Trafik polisi evinde tabancayla kendisini vurdu - Haber

Trafik polisi evinde tabancayla kendisini vurdu

İZMİR'in Buca ilçesinde, 1 yıllık trafik polisi Atakan A. (27), tabancayla kendisini vurarak yaşamına son verdi.

17.11.2019 21:15 | Son Güncelleme: 17.11.2019 21:15Trafik polisi evinde tabancayla kendisini vurdu

İZMİR'in Buca ilçesinde, 1 yıllık trafik polisi Atakan A. (27), tabancayla kendisini vurarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Yıldız Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. İzmir'de, 1 yıldır trafik polisi olarak Narko alanda görev yapan Atakan A., iddiaya göre, yalnız yaşadığı evinin salonunda,  kendisini tabancayla vurdu. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Atakan A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Atakan A.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Öte yandan, Atakan A.'nın 2013 yılında evlendiği ve 2016 yılında ise eşinden boşandığı için psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürüldü. Atakan A.'nın intiharının nedeni araştırılırken, acı Tekirdağ'da yaşayan ailesine bildirildi.



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:48 Dur ihtarına uymayan sürücü alkollü, otomobilde ise silah bulundu
00:36 Kocaeli'de masaj salonunda fuhuş iddiası
00:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenter ailesine taziye telefonu
00:12 "Uluslararası Foto-Film Festivali" sona erdi
00:08 Düzce'de bahçede çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı
18.11.2019 00:51:52