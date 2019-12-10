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Trafik polisi hareket halindeki araca binerek sürücüyü durdurdu

Rusya'da bir trafik polisi, kavşaktan hatalı dönüş yapan aracın 'dur' ihtarına uymaması üzerine aracın içine atlayarak sürücüyü durdurmayı başardı.

10.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:01

'ya bağlı Mari El Cumhuriyeti'nde devriye gezen trafik polisleri, bir aracın kavşaktan hatalı dönüş yaptığını fark ederek araca 'dur' ihtarında bulundu. Sürücüyü kontrol etmek isteyen trafik polisi kendi aracından inerek hatalı araca yaklaştı. Aracın aniden ilerlemesiyle birlikte sürücü kapısını açan trafik polisi hareket halindeki aracın içerisine atladı.

SÜRÜCÜ İLE BOĞUŞTU, ARACI DURDURDU

Sürücü ile boğuşmaya başlayan trafik polisi bir süre sonra aracı durdurmayı başardı. Sinirlerine hakim olamayan trafik polisinin sürücüyü yumruklamaya başladığı görüldü. Yapılan işlemler sırasında 16 yaşında ehliyetsiz bir genç olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alındı.

Rusya İçişleri Bakanlığı, sürücüyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve cezai işlem uygulanacağını açıkladı.

Trafik polisi hareket halindeki araca binerek sürücüyü durdurdu

Rusya, Dünya, Güncel

Kaynak: İHA


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