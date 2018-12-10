Trafik Polisi Kaza Sonrası Yolu Kendisi Temizledi

Antalya
'da iki trafik polisi, kaza sonrası savrulan cam kırıkları ile araç parçalarının başka bir kazaya neden olmaması için çevreden topladıkları dal parçalarıyla yolu temizledi. Antalyaspor
Kavşağı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazasına müdahale eden Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli iki trafik polisi, kaza yapan aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından cam kırıkları ile araç parçalarının yola savrulduğunu gördü. Cam
kırıkları ve araç parçalarının başka bir kazaya neden olabileceğini düşünen iki polis, çevreden topladıkları dal parçalarını demet haline getirip yoldaki parçaları süpürdü.
Yol temizlendikten sonra trafiğe açıldı.
Antalya,Cam
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:40