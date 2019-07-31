Haberler» Güncel» Haber

Trafik polisi, kırmızı ışıkta geçen otomobilin kaputuna çıktı

Endonezya'da trafik polisi, kırmızı ışıkta geçen bir otomobilin kaputuna tırmandı.

31.07.2019 11:58 Trafik polisi, kırmızı ışıkta geçen otomobilin kaputuna çıktı
Endonezya'da trafik polisi, kırmızı ışıkta geçen bir otomobilin kaputuna tırmandı. Olay sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

Olay, Endonezya'nın Bandung şehrinde meydana geldi. Bir sürücünün otomobiliyle kırmızı ışıkta geçmesi üzerine, sürücüyü durdurmaya çalışan trafik polisi, otomobil durmayınca kaputun üstüne atladı. Otomobile sarılmış halde giden trafik polisinin görüntüleri, saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü
--------------------------------
-Polisin otomobilin kaputuna sarılmış görüntüsü
-Otomobilin yola devam etmesi
-Otomobilin durma anı



Bandung, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:16   Mevsimlik fındık işçilerinin zorlu yaşam mücadelesi
15:16   İYİ PARTİLİ PAÇACI AÇIKLAMALARDA BULUNDU-1
15:15   İdlib ve Halep'teki hava saldırılarında 3 ayda 781 sivil öldü
15:15   Lübnanlı din adamları siyasilere ülke için birlik çağrısı yaptı
15:15   Terörün finans kaynağına büyük darbe
15:15   Emre Mor'dan Galatasaray paylaşımı
15:15   Savcılıktan Pucca hakkında flaş karar! Beraatini istedi