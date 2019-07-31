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Trafik polisi, kırmızı ışıkta geçen otomobilin kaputuna çıktı

Trafik polisi, kırmızı ışıkta geçen otomobilin kaputuna çıktıEndonezya, (DHA)- Endonezya'da trafik polisi, kırmızı ışıkta geçen bir otomobilin kaputuna tırmandı.

31.07.2019 12:09
Trafik polisi, kırmızı ışıkta geçen otomobilin kaputuna çıktı
Trafik polisi, kırmızı ışıkta geçen otomobilin kaputuna çıktı
Endonezya, (DHA)- Endonezya'da trafik polisi, kırmızı ışıkta geçen bir otomobilin kaputuna tırmandı. Olay sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.
Olay, Endonezya'nın Bandung şehrinde meydana geldi. Bir sürücünün otomobiliyle kırmızı ışıkta geçmesi üzerine, sürücüyü durdurmaya çalışan trafik polisi, otomobil durmayınca kaputun üstüne atladı. Otomobile sarılmış halde giden trafik polisinin görüntüleri, saniye saniye kaydedildi.

DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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