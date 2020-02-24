Haberler » 3. Sayfa » Trafik polisi ticari taksiyle kovalayıp yakaladı - Haberler

Trafik polisi ticari taksiyle kovalayıp yakaladı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, motosiklete çarpıp olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü, trafik polisi ticari taksiyle kovalayarak yakaladı.

24.02.2020 02:27 | Son Güncelleme: 24.02.2020 02:27Trafik polisi ticari taksiyle kovalayıp yakaladı
'ın ilçesinde, motosiklete çarpıp olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü, trafik polisi ticari taksiyle kovalayarak yakaladı.

İlginç olay, İnönü Bulvarı üzerinde Kuşadası Adliyesi önünde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ACJ 622 plakalı motosikletiyle İnönü Bulvarı'nda seyir halinde olan Nuri Ç.'ye adliye yönüne dönmek isteyen 34 GB 906 plakalı Bilal B. çarptı. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaştı. Kaza yerine 112 ekipleri ve trafik polisleri sevk edildi. Görgü tanıkları polislere kaçan aracın plakasını verdi. Olay yerinden geçen bir ticari taksiye binen trafik polisi otomobili Avcı Sokakta buldu. Kaza yapan sürücü ekiplerce gözaltına alındı. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:00  24 Şubat Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 24 Şubat 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
24.02.2020 02:44:24