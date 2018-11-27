Trafik Polisinden Öğrencilere Trafik Eğitimi

Sakarya
il Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü
ekiplerinin okullarda yaptığı eğitimde anaokulunda minik öğrencilerinin trafik polisiyle gerçekleştirdiği diyalog güldürdü.
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ile İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde okullarda trafik eğitimleri devam ediyor. Trafik polisleri tarafından verilen eğitimler yıl sonuna kadar devam edecek. Son olarak Erenler
Şehit Gülşah Güler Anaokulu öğrencilerine 'Çocuklar için trafik eğitimi' projesi kapsamında kapsamında Polis
Memuru Murat Ünal
tarafından eğitim verildi. Ana okullarındaki minik yüreklerin Trafik polisi ile diyaloğu güldürdü. - SAKARYA
Milli Eğitim Müdürlüğü,Trafik Şube Müdürlüğü,Sakarya