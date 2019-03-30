Trafik Polisinden Takdirlik Görev

Kaynak: İHA

Bursa'da yangın ihbarına yetişmeye çalışan itfaiye ve ambulans ekipleri için seferber olup trafiği durduran trafik polisi vatandaşlardan büyük takdir topladı.Bursa merkez Osmangazi ilçesi Fomara Meydanı'nda görev yapan bir trafik polisi yangın ihbarına yetişmeye çalışan ve siren çalarak seyir halinde olan itfaiye ve ambulans ekipleri için seferber oldu. Trafiğin yoğun olduğu kavşakta sağa sola koşturarak trafiği durduran trafik polisi vatandaş kamerasına takıldı. Polis memurunun yoğun çaba göstererek itfaiye ekiplerine yol açması ise büyük takdir topladı. - BURSA