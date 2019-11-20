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Trafik polisinin getirdiği kamyonetle yangından kurtuldular

Rusya'da polis, yanan apartmandan insanları kurtarmak için bir kamyoneti durdurarak yanan apartmanın penceresinin altına yanaştırdı.

20.11.2019 17:01 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:01Trafik polisinin getirdiği kamyonetle yangından kurtuldular

'da polis, yanan apartmandan insanları kurtarmak için bir kamyoneti durdurarak yanan apartmanın penceresinin altına yanaştırdı. Apartmanın sakinleri kamyonetin üzerine atlayarak yangından kurtuldu.

Yangın, Moskova'nın doğusunda bulunan Şelkovo şehrinde bir binada çıktı. bir devriye sırasında yangını gördü ve yardım etmek için itfaiye ekiplerini beklemedi. Polis, yolda durdurduğu tente kasalı bir kamyoneti apartmanın penceresinin önüne yanaştırdı. Yanan apartmanın sakinleri camdan eşyalarını atmayı başardı ve sonrasında kendileri de kamyonete atldı. Sonrasında da itfaiye ekipleri gelerek, yangına müdahale etti.



İtfaiye, Rusya, Polis, Dünya

Kaynak: DHA

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