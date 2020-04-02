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Trafik polisleri araçları tek tek durdurarak, vatandaşları evde kalmaları için uyardı

Trafik polisleri araçları tek tek durdurarak, vatandaşları evde kalmaları için uyardı Kocaeli'de trafik polisleri ilçe girişlerinde oluşturdukları kontrol noktalarında araçları tek tek durdurarak, vatandaşları zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

02.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:43
Trafik polisleri araçları tek tek durdurarak, vatandaşları evde kalmaları için uyardı
KOCAELİ - Kocaeli 'de trafik polisleri ilçe girişlerinde oluşturdukları kontrol noktalarında araçları tek tek durdurarak, vatandaşları zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.
Kocaeli'de korna virüsün önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında Kocaeli Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe çıkışlarında kontrol noktaları oluşturarak araç sürücülerine uyarılarda bulunuyor. Bu kapsamda İzmit ilçesi Ömer Türkçakal Bulvarı ve Derince ilçesi D100 Karayolu'nda oluşturan uygulama noktalarında trafik polisleri araçları tek tek durdurarak, sürücü ve yolculara, korona virüsten korunmak için alınması gereken tedbirleri anlatarak zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Evde sıkıldığı için ya da zorunlu olmayan işlerini yapmak için evinden çıktığını söyleyen sürücülere de uyarılarda bulunan ekipleri evlerine dönmelerinin sağlayacağı faydaları anlattı. Ayrıca ekipler, yolcu taşıma araçlarında da kapasite kuralı gereğince kontroller yaptı.
"İnsanlar tur atmak için evden çıkıyor"
Polis ekiplerinin uyarılarda bulunduğu sürücülerden Cihan Mutlu, işi nedeni ile dışarı çıkmak zorunda kaldığını belirterek, "İşimiz için çıkmamız gerekiyor. Mart ayı faturalarımızı muhasebeciye ulaştırmam gerekiyordu. Önlemlerimizi aldık. İş yerimizde çalışan arkadaşlarımız maskelerini takıyor. Şu anda ben de aracımda kendi steril ortamımı oluşturduğum için maskemi çıkarttım. Özellikle her yere girdiğimde, çıktığımda kolonyayla ellerimi yıkıyorum. Ben mecburum çıkmaya. İnsanlar tur atmak için evden çıkıyor. Bu insanlar bu kontrolleri bilmedikleri için, bu durum trafiğin şişmesine neden oldu. İnsanları evde tutmaya zorluyoruz. Artık evde televizyon izlemekten sıkıldılar. Güzel programlar yapılsın. İnsanlar en azından izleyecek güzel şeyler bulsun Ben bakıyorum,, izleyecek hiçbir şey yok. İnsanlar tabi ki kendilerini dışarı atar" dedi.
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Trafik polisleri araçları tek tek durdurarak, vatandaşları evde kalmaları için uyardı

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli Emniyeti, Kocaeli, Genel

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Trafik polisleri araçları tek tek durdurarak, vatandaşları evde kalmaları için uyardı
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