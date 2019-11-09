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Trafik polisleri bu kez yayaları uyardı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaya geçitlerini kullanmayan kişiler trafik polisleri tarafından uyarıldı.

09.11.2019 11:01 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:08Trafik polisleri bu kez yayaları uyardı
'nin ilçesinde yaya geçitlerini kullanmayan kişiler trafik polisleri tarafından uyarıldı. Uygulamalar sırasında geçitleri kullanmayan yayalar bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla, 2019 yılını "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan etmesiyle birlikte tüm Türkiye'de aynı anda başlatılan farkındalık çalışmaları ile ilgili olarak Keşan'da bulunan Tekel Meydanı'nda Keşan İlçe Trafik Ekipleri tarafından yaya geçitlerini kullanmayan "Yayalara" yönelik uygulama yapıldı.

Yaya geçitlerini kullanmayarak karşıya geçen yayaları durduran polisler, yaya geçitleri ve üst geçitleri kullanmamanın oluşturabileceği tehlike anlattı ve yinelenen kural ihlalin Karayolları Trafik Kanunu'nun 68. maddesi gereğince 108 TL para cezai müeyyidesinin bulunduğu izah etti.

Uyarılan kimseye cezai işlem uygulanmadı. - EDİRNE

İçişleri Bakanlığı, Yayalar, Edirne, Keşan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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